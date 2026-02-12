Arianna David soffre di disturbi alimentari da trent'anni | Una vocina mi dice di non mangiare

Arianna David torna a parlare dei suoi problemi con i disturbi alimentari. La cantante spiega che da trent’anni quella “vocina” le dice di non mangiare, e ora sente che quella voce si è radicata dentro di lei. È un racconto diretto, senza filtri, di una battaglia lunga tutta la vita.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.