Arianna David soffre di disturbi alimentari da trent'anni | Una vocina mi dice di non mangiare
Arianna David torna a parlare dei suoi problemi con i disturbi alimentari. La cantante spiega che da trent’anni quella “vocina” le dice di non mangiare, e ora sente che quella voce si è radicata dentro di lei. È un racconto diretto, senza filtri, di una battaglia lunga tutta la vita.
Arianna David è tornata a parlare del Disturbo del Comportamento Alimentare con cui convive da ormai trent'anni: "Si è insediato dentro di me".🔗 Leggi su Fanpage.it
