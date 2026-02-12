Arianna David | Lotto con un disturbo alimentare da quando ho 21 anni È difficile curarsi faccio quattro passi avanti e tre indietro

Arianna David torna a parlare della sua lotta contro il disturbo alimentare che la tormenta da quando aveva 21 anni. L’ex Miss Italia descrive il percorso come una serie di passi avanti e di ricadute, difficile da gestire. Ora cerca di impegnarsi ogni giorno, anche se non è semplice.

In oltre trent'anni l'ex Miss Italia si è ripresa ed è «ricaduta più volte, anche dopo le gravidanze», come aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera. Aggiungendo: «Sono sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine avevo preso chili. I compagni di scuola mi prendevano in giro, mi facevano trovare disegni alla lavagna con la mia faccia sopra un corpo da pera. All’epoca non ci facevo caso, ma ero arrivata a pesare 65 chili». Prima di partecipare a Miss Italia nel 1993 «con testardaggine e con l’aiuto di un endocrinologo» si rimise in forma: e a 18 anni arrivai a pesare 52 chili per 173 centimetri di altezza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

