Ariane 64 | com' è fatto il razzo europeo più potente di sempre

Il sesto lancio di Ariane 6 segna una tappa importante per l’industria europea. Il razzo, il più potente mai costruito dall’Europa, ha effettuato il suo primo volo con un nuovo sistema a quattro booster. La novità ha permesso di aumentare la potenza e la capacità di carico, portando avanti un progetto che punta a competere con i maggiori concorrenti mondiali. L’operazione si è svolta senza problemi, e ora si aspetta di vedere quali applicazioni potrà supportare questa nuova versione.

Ariane 6 ritorna a volare e lo fa con il lanciatore più potente mai utilizzato dall'Agenzia spaziale europea (Esa): per la prima volta sarà utilizzata la configurazione a quattro booster P120C. Questi razzi a propulsione solida sono prodotti dall'italiana Avio di Colleferro (RM) in collaborazione con Airbus Safran Launchers. Quello di giovedì 12 febbraio è il sesto lancio di Ariane 6, che decolla dalla base di Kourou nella Guyana Francese a partire dalle ore 17.45 italiane (la finestra di lancio è estesa fino alle 18:13). Il razzo porterà in orbita 32 satelliti Leo, parte della rete di internet satellitare di Amazon che punta a fare concorrenza a Starlink di Elon Musk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ariane 64: com'è fatto il razzo europeo più potente di sempre Approfondimenti su Ariane 6 Spazio, un successo il lancio di due nuovi satelliti Galileo con il razzo Ariane 6 Il 2025 celebra trent’anni di eccellenza nei programmi di navigazione europei. Hyundai Tucson, la prova de Il Fatto.it – Più potente ed efficiente col full hybrid 4WD – FOTO Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Software Bug Crashed a Rocket | Programming Ultime notizie su Ariane 6 Argomenti discussi: Il razzo europeo più potente pronto al decollo: il primo volo di Ariane 64 e l'alleanza con Bezos; La versione più potente di Ariane 6 al debutto per il lancio dei satelliti di Amazon LEO; Ariane 64 debutta domani: il razzo europeo più potente lancerà 32 satelliti Amazon LEO; Il nuovo Ariane 6 pronto all’esordio, è il più potente razzo europeo. Ariane 64: com'è fatto il razzo europeo più potente di sempreIl sesto lancio del razzo europeo Ariane 6 vede il debutto di un nuovo lanciatore a quattro booster, il più potente mai utilizzato ... msn.com Il razzo europeo più potente pronto al decollo: il primo volo di Ariane 64. La diretta videoÈ tutto pronto per il debutto di Ariane 64, il più potente lanciatore europeo di sempre. Il lancio è previsto il 12 febbraio dalle 17:45 ora italiana dalla base di Kourou, in Guyana Francese, con a bo ... video.corriere.it Il 12 febbraio l’Esa lancerà Ariane 6, il razzo più potente mai costruito in Europa, con quattro booster invece di due. Un passo avanti nel percorso verso un accesso autonomo allo spazio. Guarda il video su AsiTv tinyurl.com/bdd429sv Ascolta il podcast tinyurl. x.com Il 12 febbraio l’Esa lancerà Ariane 6, il razzo più potente mai costruito in Europa, pronto al debutto con quattro booster invece di due. La versione Ariane ‘64’ partirà dallo spazioporto europeo in Guyana Francese segnando un ulteriore passo avanti nel perc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.