Ariane 64 | com' è fatto il razzo europeo più potente di sempre

12 feb 2026

Il sesto lancio di Ariane 6 segna una tappa importante per l’industria europea. Il razzo, il più potente mai costruito dall’Europa, ha effettuato il suo primo volo con un nuovo sistema a quattro booster. La novità ha permesso di aumentare la potenza e la capacità di carico, portando avanti un progetto che punta a competere con i maggiori concorrenti mondiali. L’operazione si è svolta senza problemi, e ora si aspetta di vedere quali applicazioni potrà supportare questa nuova versione.

Ariane 6 ritorna a volare e lo fa con il lanciatore più potente mai utilizzato dall'Agenzia spaziale europea (Esa): per la prima volta sarà utilizzata la configurazione a quattro booster P120C. Questi razzi a propulsione solida sono prodotti dall'italiana Avio di Colleferro (RM) in collaborazione con Airbus Safran Launchers. Quello di giovedì 12 febbraio è il sesto lancio di Ariane 6, che decolla dalla base di Kourou nella Guyana Francese a partire dalle ore 17.45 italiane (la finestra di lancio è estesa fino alle 18:13). Il razzo porterà in orbita 32 satelliti Leo, parte della rete di internet satellitare di Amazon che punta a fare concorrenza a Starlink di Elon Musk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Ariane 6

Ultime notizie su Ariane 6

