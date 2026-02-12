Argentina Senate passes Milei labor reform advancing pro?market overhaul

Questa mattina, il Senato argentino ha approvato la riforma del lavoro proposta dal presidente Javier Milei. La decisione rappresenta un passo importante per il governo, che punta a riformare il mercato del lavoro e a favorire un approccio più liberista. Ora il testo passerà alla fase finale, in attesa di eventuali modifiche o approvazioni definitive.

BUENOS AIRES, Feb 12 (Reuters) - Argentina’s Senate approved President Javier Milei’s flagship labor reform bill early Thursday, marking a key advance for the libertarian leader’s sweeping economic agenda. Opposition Peronist senators had fought against the reform, arguing that the package threatens long-standing worker protections. The reform eases hiring rules, changes the vacation time system and allows for extending the standard workday from eight to 12 hours. It also introduces new limits on the right to strike. The session unfolded as protesters hurled Molotov cocktails and clashed with police outside Congress. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it

Il Senato argentino ha dato il via libera alla riforma del lavoro, approvata dopo settimane di polemiche e proteste.

