Arezzo notte di campionato A Carpi con il dolce ricordo di sessant' anni fa

Notte di campionato tra Arezzo e Carpi, ma i tifosi dei toscani non sono tranquilli. Ricordano con nostalgia il solo successo di sessant’anni fa, mentre negli ultimi incontri sono stati spesso sconfitti con schiaccianti risultati. La partita di stasera potrebbe essere l’ennesima sfida difficile per l’Arezzo, che cerca di invertire il trend negativo.

Gli amaranto di scena al Cabassi, dove nel 1966 conquistarono la prima promozione in B. Un dubbio per reparto per Bucchi, mentre Cortesi torna nello stadio che lo ha visto protagonista fino a gennaio. Tra i padroni di casa c'è l'ex amaranto Gaddini Se contassero i precedenti, ci sarebbe da preoccuparsi: l’Arezzo a Carpi ha vinto una volta sola sessant’anni fa e poi ha sempre rimediato secchiate d’acqua gelata in faccia. Se invece facessero testo i numeri stagionali, si potrebbe già stappare lo spumante per festeggiare: gli amaranto ne hanno vinte 5 su 6 nel girone di ritorno, hanno il miglior attacco del torneo e la seconda difesa, mentre gli emiliani nel 2026 hanno segnato la miseria di un gol, non tengono la porta inviolata da due mesi e non portano a casa un successo da nove turni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Arezzo Carpi

Arezzo torna a giocare in serie B dopo oltre sessant’anni.

Questa mattina Bologna ha ricordato Carmen Longo, la nuotatrice scomparsa in un incidente aereo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Carpi

Argomenti discussi: Il punto sul campionato dopo 24 giornate: Ravenna in crisi e Arezzo in fuga?; VIDEO | Cutolo e il mercato: Centrati tutti gli obiettivi. Adesso tredici finali; Serata da dimenticare per il Club Arezzo, sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi Pontedera; Carpi, notte di gala contro la capolista.

Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5Arezzo, 6 gennaio 2026 – Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5. La società aretina parteciperà all’edizione inaugurale di un nuovo torneo nazionale che, al via domenica 18 ... lanazione.it

La Scuola Basket Arezzo in vetta ai campionati regionali Under17 e Under15Arezzo, 20 novembre 2025 – La Scuola Basket Arezzo in vetta a due campionati regionali giovanili. Le squadre Under17 Rosini e Under15 Rosini stanno vivendo un avvio di stagione particolarmente ... lanazione.it

Incendio in un appartamento questa notte a Badia al Pino, comune di Civitella in Val di Chiana nell'Aretino. Sul posto i Vigili del Fuoco di Arezzo, intervenuti con tre squadre e tre mezzi. Tre le persone che erano all'interno dell'abitazione al momento dell'incen facebook