Arezzo esplode camion con bombole d’ossigeno | sei feriti

A Bibbiena, in provincia di Arezzo, un camion che trasportava bombole d’ossigeno è esploso. L’incidente ha ferito sei persone, che sono state portate in ospedale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

(LaPresse) Momenti di paura a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove un camion che trasportava bombole d'ossigeno ha preso fuoco causando sei feriti. L'allarme è scattato intorno alle 10 in via Michelangelo. Secondo quanto riferito dal 118 della Asl Toscana Sud Est, alcune bombole presenti sul mezzo sono esplose in rapida successione, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario ha attivato il protocollo per le maxi emergenze. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze infermierizzate.

