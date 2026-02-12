Arenzano cascina in ristrutturazione distrutta da un incendio | notte di fiamme e indagini in corso

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incendio ha devastato una cascina in ristrutturazione sulle alture di Arenzano. Le fiamme hanno divorato l’edificio, lasciando dietro un cumulo di macerie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, e le indagini sono in corso. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti nelle vicinanze sono rimasti scossi.

Notte di fuoco sulle alture di Arenzano: una cascina in ristrutturazione distrutta dalle fiamme. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato una cascina sulle alture di Arenzano, in Liguria, nella notte tra mercoledì e giovedì 12 febbraio 2026. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute poco dopo la mezzanotte, operando incessantemente per tutta la notte per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La cascina, attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione, è andata completamente distrutta. L'intervento dei vigili del fuoco e la sfida logistica. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, mobilitando immediatamente le unità operative dei vigili del fuoco.

