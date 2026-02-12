Aree protette e turismo tutto l’anno Savarino rilancia il modello Sicilia alla Bit

La Sicilia si prepara a rilanciare il suo modello di aree protette e turismo tutto l’anno. Alla Borsa internazionale del Turismo, Savarino ha presentato le sue idee, puntando su un turismo che rispetti l’ambiente ma che porti anche vantaggi economici duraturi. L’obiettivo è far convivere tutela della natura e crescita sostenibile, offrendo ai visitatori un’esperienza di qualità in ogni stagione.

Dall’escursionismo al turismo scientifico, la Regione punta su biodiversità e destagionalizzazione. Garantita anche la piena ripresa della stagione balneare dopo i danni del ciclone Harry Le aree naturali protette come motore di un turismo capace di durare dodici mesi e di coniugare tutela ambientale, qualità dell’offerta e sviluppo sostenibile. È il messaggio lanciato dall’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino durante la Borsa internazionale del turismo di Milano, dove è stato presentato il sistema siciliano delle aree protette. “Le nostre aree protette rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il turismo siciliano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

