Area B e C a Milano e le moto inquinanti | nuova proroga all’entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione

Da ilgiorno.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Milano ha deciso di prorogare di nuovo il divieto di circolazione per alcune moto inquinanti nelle aree B e C. L’entrata in vigore, prevista inizialmente per quest’anno, slitterà ora all’ottobre 2027. La misura riguarda motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 2 e 3, a gasolio euro 2 e 3, e a benzina a quattro tempi euro 0, 1 e 2. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di ridurre l’inquinamento in città,

Milano, 12 febbraio 2026 – Prorogata  dalla Giunta comunale all’ottobre 2027 l’entrata in vigore  del  divieto di accesso e circolazione in area B e area C di motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 2 e 3, a gasolio euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi euro 0, 1 e 2. Il  perché del rinvio. MILANO 20303 CITTA PARALIZZATA DAL TRAFFICO PER LE MANIFESTAZIONI PACIFISTE - TRAM BLOCCATI IN VIA LEGNANO - TRAFFICO IN ZONA PORTA NUOVA FOTO SCARPIELLONEWPRESS X CRONACA La scelta è scaturita dall' analisi del parco attualmente circolante che ha subìto sostanziali variazioni rispetto alle previsioni originarie, in misura tale da consentire la modifica approvata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

area b e c a milano e le moto inquinanti nuova proroga all8217entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione

© Ilgiorno.it - Area B e C a Milano e le moto “inquinanti”: nuova proroga all’entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione

Approfondimenti su Milano 2026

Dietrofront del comune su "moto e motorini inquinanti": scatta (ancora) una proroga

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare la circolazione di moto e motorini considerati inquinanti.

Mo: Israele, 'divieto di accesso dei media a Gaza deve rimanere in vigore'

Il governo israeliano ha dichiarato che il divieto di accesso dei media internazionali a Gaza deve rimanere in vigore, ritenendo questa misura necessaria per motivi di sicurezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano 2026

Argomenti discussi: Milano, Area B 2026: la guida per evitare brutte sorprese.

area b e cArea B e C a Milano e le moto inquinanti: nuova proroga all’entrata in vigore del divieto di accesso e circolazioneRimandato al primo ottobre 2027 il blocco dei mezzi a due tempi euro 2 e 3, a gasolio euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi euro 0, 1 e 2. Critica Legambiente mentre esulta la Lega ... msn.com

Milano, Area B e C, stop moto Euro 2-3 rinviato al 1° ottobre 2027Milano: Area B e C, stop moto Euro 2-3 rinviato al 1° ottobre 2027, la Giunta comunale posticipa di un anno l’entrata in vigore del divieto ... ecodallecitta.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.