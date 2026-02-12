La Giunta comunale di Milano ha deciso di prorogare di nuovo il divieto di circolazione per alcune moto inquinanti nelle aree B e C. L’entrata in vigore, prevista inizialmente per quest’anno, slitterà ora all’ottobre 2027. La misura riguarda motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 2 e 3, a gasolio euro 2 e 3, e a benzina a quattro tempi euro 0, 1 e 2. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di ridurre l’inquinamento in città,

Milano, 12 febbraio 2026 – Prorogata dalla Giunta comunale all’ottobre 2027 l’entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione in area B e area C di motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 2 e 3, a gasolio euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi euro 0, 1 e 2. Il perché del rinvio. MILANO 20303 CITTA PARALIZZATA DAL TRAFFICO PER LE MANIFESTAZIONI PACIFISTE - TRAM BLOCCATI IN VIA LEGNANO - TRAFFICO IN ZONA PORTA NUOVA FOTO SCARPIELLONEWPRESS X CRONACA La scelta è scaturita dall' analisi del parco attualmente circolante che ha subìto sostanziali variazioni rispetto alle previsioni originarie, in misura tale da consentire la modifica approvata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Area B e C a Milano e le moto "inquinanti": nuova proroga all'entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare la circolazione di moto e motorini considerati inquinanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

