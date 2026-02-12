Archeologia studiare i reperti egizi attraverso la tomografia computerizzata

La tomografia computerizzata svela i segreti di sedici mummie egizie. I ricercatori hanno analizzato teste mummificate provenienti dai siti di Gebelein e Assiu, utilizzando questa tecnologia avanzata. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Università di Torino, AffideaCdc e il Museo di Antropologia ed Etnografia. Ora si cerca di capire di più sulla vita e le tecniche di mummificazione di quei tempi antichi.

La tomografia computerizzata per studiare reperti bioarcheologici dell’antico Egitto: sono sedici i reperti mummificati, nello specifico teste, provenienti dai siti archeologici di Gebelein e Assiu, che sono stati analizzati con questo sistema nell’ambito di un progetto di collaborazione tra il dipartimento di Scienza della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino e AffideaCdc con la collaborazione del museo di Antropologia ed Etnografia del Sistema Museale di ateneo. Un’iniziativa che vede lavorare insieme bioantropologi, bioarcheologi, egittologi, medici e professionisti del settore museale per ampliare la conoscenza del passato attraverso metodologie diagnostiche avanzate, nel pieno rispetto dei reperti e del loro valore storico e culturale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

