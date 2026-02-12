Arc Raiders | 14 milioni di copie vendute e un successo inatteso nel mercato dei live service Nexon sorride

Nell’ultimo mese, Arc Raiders ha venduto oltre 14 milioni di copie, sorprendendo tutti nel mondo dei giochi live service. Il titolo di Embark Studios si sta imponendo come un vero e proprio fenomeno, portando Nexon a sorridere per i risultati ottenuti. La sua formula di extraction shooter sta catturando l’attenzione di milioni di giocatori e sta spingendo il mercato verso nuove direzioni.

Arc Raiders: Il Fenomeno Extraction Shooter Conquista il Mercato e Spinge Nexon. Arc Raiders, il nuovo titolo di Embark Studios, sta riscrivendo le regole del genere extraction shooter. Con quasi un milione di giocatori attivi su PC e oltre 14 milioni di copie vendute a livello globale dal lancio alla fine del 2025, il gioco sta generando un impatto significativo sulle finanze del publisher Nexon, confermando un tasso di fidelizzazione dei giocatori superiore alle aspettative. Un Successo Inaspettato nel Mondo dei Live Service. Il panorama dei giochi live service è notoriamente volatile, con un'alta percentuale di titoli che faticano a mantenere un'utenza stabile nel tempo.

