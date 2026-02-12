Arbitro Inter Juve | ecco il fischietto per la sfida delicatissima

L’arbitro Gianluca Rocchi ha scelto i suoi collaboratori per il big match di sabato sera a San Siro. La partita tra Inter e Juventus si preannuncia molto tesa, e la decisione sulla squadra arbitrale ha già acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Il fischietto toscano dirigerà la sfida della 25esima giornata di Serie A, un incontro che potrebbe influenzare le sorti del campionato.

Arbitro Inter Juve. Gianluca Rocchi ha scelto la squadra arbitrale per il grande match della 25^ giornata di Serie A, Inter-Juventus, in programma sabato sera a San Siro con fischio d'inizio alle 20.45. Al centro delle decisioni arbitrali ci sarà Federico La Penna, chiamato a dirigere una delle sfide più attese della stagione, tra due delle squadre più titolate del campionato. A supporto di La Penna in campo ci saranno Filippo Meli e Stefano Alassio, pronti a collaborare nelle scelte di linea e nelle situazioni più delicate. Daniele Doveri ricoprirà invece il ruolo di quarto ufficiale, pronto a intervenire in caso di necessità e a gestire la comunicazione tra arbitro e panchine.

