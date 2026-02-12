Apple Creator Studio | AI per presentazioni più costosa del previsto test rivelano un consumo elevato di risorse
Apple Creator Studio si rivela più costoso del previsto. I primi test mostrano un consumo di risorse molto alto, mettendo in dubbio la convenienza di questa nuova intelligenza artificiale integrata nell’ecosistema Apple. La promessa di un’AI rivoluzionaria si scontra con i costi reali, che rischiano di rallentare l’adozione da parte degli utenti.
Apple Creator Studio: La Promessa dell’AI si Scontra con la Realtà dei Costi. La nuova suite di intelligenza artificiale integrata nell’ecosistema Apple, Creator Studio, solleva dubbi sulla sua convenienza. Test indipendenti rivelano che la generazione di una presentazione Keynote può consumare quasi la metà del limite mensile previsto, ben lontano dalle 50 presentazioni promesse dall’azienda. La scoperta mette in luce una significativa discrepanza con le performance di Codex, l’AI di Xcode, che genera codice applicativo con un consumo di risorse notevolmente inferiore. Il Test Shock: 47% del Limite Mensile per una Sola Presentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
