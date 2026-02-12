Appello bis della strage di Rigopiano | tre condanne e cinque assoluzioni

La corte d’appello di Perugia ha preso una decisione dopo dieci ore di discussione. Tre dipendenti della Regione Abruzzo sono stati condannati a due anni ciascuno per la tragedia di Rigopiano, mentre altre cinque persone sono state assolte. La sentenza arriva a distanza di tempo dall’incidente che ha colpito l’hotel di Farindola, in provincia di Pescara.

La sentenza della corte d'appello di Perugia è arrivata dopo dieci ore di camera di consiglio: i giudici hanno condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci Tre condanne e cinque assoluzioni. Dopo dieci ore di camera di consiglio, la corte d'appello di Perugia ha condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, avvenuta il 18 gennaio 2017 e in cui morirono 29 persone, tra dipendenti della struttura alberghiera e clienti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dopo dieci ore di camera di consiglio, la corte d'appello di Perugia ha condannato tre dipendenti regionali a due anni ciascuno per la tragedia di Rigopiano.

La Corte d'Appello di Perugia ha deciso le condanne e le assoluzioni nel processo sull'incidente di Rigopiano.

