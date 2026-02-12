Questa mattina, gli appassionati di Apex Legends hanno iniziato a festeggiare il settimo anniversario del gioco con l’inizio della stagione “Breccia”. L’evento porta novità che cambieranno il modo di giocare, con scontri più intensi e un nuovo ritmo nelle partite. La community italiana si prepara a vivere un’altra stagione ricca di sorprese e sfide.

Apex Legends compie sette anni e inaugura i festeggiamenti con “ Breccia ”, una stagione che promette di cambiare il meta e rendere gli scontri ancora più intensi. L’hero battle royale di Respawn Entertainment celebra il traguardo con un evento Anniversario ricco di contenuti, ricompense esclusive e aggiornamenti strutturali al gameplay. Tra nuove meccaniche ambientali, bilanciamenti alle Leggende e premi creati dalla community, l’obiettivo è chiaro: rinnovare l’esperienza mantenendo viva l’identità competitiva del titolo. L’evento del 7° Anniversario introduce un Community-Made Reward Tracker: completando sfide giornaliere e settimanali si ottengono punti per sbloccare skin per armi, skin per Leggende, cornici banner e set di statistiche realizzati da artisti e creatori della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Apex Legends: Breccia dà il via ai festeggiamenti per il 7° Anniversario

