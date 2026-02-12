Aoui navigatore nello smartphone per non perdersi negli ospedali

La Aoui di Verona introduce una nuova app per aiutare i pazienti a muoversi negli ospedali. Da oggi, basta usare lo smartphone come navigatore per trovare facilmente le varie strutture e reparti. La presentazione ufficiale si è svolta martedì 10 febbraio, e l’obiettivo è rendere più semplice e meno stressante l’esperienza di chi si trova in ospedale.

Muoversi nelle strutture dell'Aoui di Verona non sarà più difficile per i cittadini. Martedì, 10 febbraio, è stata presentata la nuova soluzione tecnologica per la navigazione indoor, uno strumento all'avanguardia pensato per facilitare la vita degli utenti all'interno dei poli ospedalieri. L'App che accompagna i movimenti per tutti gli utenti Con la nuova app MyAouiVerona in arrivo a Marzo, l'ospedale diventa a portata di mano. Navigazione guidata verso ogni punto di interesse. Feedback vocali per pazienti ciechi e ipovedenti.

