Anziana morta coordinatrice a processo

Un’anziana ospite di una casa di riposo di Penna San Giovanni è caduta dalle scale e ha perso la vita circa cinque mesi dopo l’incidente. La donna, che si muoveva in carrozzina, è morta nel reparto di ospitalità della struttura. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento contro la coordinatrice della residenza.

Un'anziana in carrozzina, ospite della casa di riposo di Penna San Giovanni, cade dalle scale nella struttura e muore circa cinque mesi dopo. È finita sotto accusa la coordinatrice all'epoca della struttura Burocchi di Penna San Giovanni, Silvia Impagnatiello, 54enne di Corridonia. Il fatto era successo il pomeriggio del 7 dicembre 2020. Bruna Ercoli, 85enne di Montegiorgio ospite della struttura, era caduta dalle scale con tutta la carrozzina che usava per deambulare. Aveva riportato lesioni gravi alla testa e numerose fratture. Per un paio di mesi rimase ricoverata in ospedale a Macerata, poi alla clinica Marchetti e, infine, al Distretto Sanitario presidio territoriale Cure Intermedie di Montegiorgio.

