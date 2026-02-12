L’esordio di Lionel Messi con l’Inter Miami potrebbe slittare. Il calciatore argentino si è infortunato durante un’amichevole in Ecuador contro il Barcelona SC. Una elongazione al bicipite femorale sinistro lo tiene fermo e mette a rischio la partenza ufficiale nella MLS 2026.

L’esordio dell’ Inter Miami nella MLS 2026 è ufficialmente a rischio per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è stato costretto ai box da un’ elongazione al bicipite femorale sinistro, rimediata durante l’ultimo test precampionato in Ecuador contro il Barcelona SC. Il club della Florida ha confermato tramite una nota medica che il capitano non ha preso parte alla sessione di mercoledì 11 febbraio, ponendo un serio interrogativo sulla sua presenza per la sfida inaugurale contro il Los Angeles FC prevista per il 22 febbraio. L’infortunio ha già prodotto i primi effetti sul calendario: l’amichevole contro l’ Independiente del Valle, inizialmente fissata per domani a Porto Rico, è stata ufficialmente posticipata al 26 febbraio per consentire al numero dieci di proseguire le terapie. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Ansia Messi: lesione al bicipite e forfait nel precampionato

