annalisa aggiunge due nuove date al tour nei palazzetti

Annalisa ha annunciato due nuove date per il suo tour nei palasport in primavera. La cantante conferma la seconda tranche di concerti, che si aggiungono alle date già programmate dopo l’uscita del suo ultimo album, *Ma noi siamo fuoco*. I fan possono aspettarsi altre serate dal vivo con le sue canzoni più amate.

Annalisa annuncia due nuove date al tour nei palasport previsto per la primavera, seconda tranche live dopo l’uscita dell’album Ma noi siamo fuoco . Disco d’oro per Esibizionista, oltre 5 milioni di copie certificate, al n.1 dell’airplay radiofonico per quattro settimane, artista più ascoltata in radio nel mese di dicembre 2025 e gennaio 2026 e il Capitolo II, del tour Ma noi siamo fuoco, in partenza ad aprile che vede già date sold out che raddoppiano, sono alcuni dei dati del successo costante di Annalisa. Info e biglietti. Il calendario aggiornato. 23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP 25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL- SOLD OUT 26 aprile – MANTOVA – PALAUNICAL – NUOVA DATA 28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO 30 aprile TORINO – INALPI ARENA 02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM 04 maggio NAPOLI – PALAPARTENOPE 09 maggio MILANO – ARENA MILANO 12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA – SOLD OUT 13maggio MESSINA – PALARESCIFINA- NUOVA DATA 16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

