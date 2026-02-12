Anna Danesi continuerà a giocare con Vero Volley anche nella prossima stagione. La centrale bresciana ha deciso di confermarsi a Milano, confermando così la sua presenza nel team per un’altra annata. La sua scelta segna una continuità importante per la squadra, che punta ancora su di lei per affrontare i prossimi impegni.

Una continuità significativa accompagna la carriera di Anna Danesi con Vero Volley: la centrale bresciana resterà in maglia milanese anche nella stagione 20262027, confermando un legame che negli anni si è rivelato decisivo per il club e per la nazionale. L’accordo sancisce una nuova tappa della presenza di Danesi nelle fila del club guidato dalla presidenza di Alessandra Marzari, mantenendo stabile un progetto sportivo già vocato al successo nazionale ed europeo. Il rinnovo riguarda la numero 11 della squadra meneghina e vede il contratto estendersi fino al termine della prossima annata sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Anna rinnova con Milano per un'altra stagione

Approfondimenti su Anna Danesi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ANNA PEPE IN CONCERTO A MILANO | VERRA BADDIE TOUR 2025 22.11.25.

Ultime notizie su Anna Danesi

Argomenti discussi: Milano Cortina: principessa Anna, 'non vedo l'ora di vedere gli atleti'; Darwin Day 2026: Milano celebra l’evoluzione con quattro giorni di eventi gratuiti.

L'inverno non è ancora finito e da Anna B. i saldi entrano nel vivo! È il momento perfetto per fare scorta dei capi più alla moda e dare un tocco di stile al tuo guardaroba senza svuotare il portafoglio. Approfitta delle nostre offerte imperdibili e rinnova il tuo look c facebook