Ángel León lo chef che recupera il pesce scartato | quali sono i prezzi del suo ristorante tristellato

Ángel León, lo chef tristellato di Cadiz, si trova al centro di una nuova polemica sui prezzi del suo ristorante Aponiente. Dopo aver riscosso grandi consensi per il suo modo di recuperare il pesce scartato, ora si parla anche dei costi dei piatti e delle tariffe praticate nel ristorante stellato. La questione è al centro di discussioni tra clienti e critici, che chiedono trasparenza e chiarezza su quello che si paga.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.