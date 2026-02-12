Questa settimana si torna a parlare di Android Canary. La versione di febbraio è ormai alle porte e i possessori di dispositivi Pixel possono aspettarsi aggiornamenti e novità in arrivo a breve. Gli sviluppatori stanno mettendo a punto le ultime modifiche prima del rilascio ufficiale, e già si intravede qualche modifica rispetto alle versioni precedenti. Gli utenti più curiosi si tengono pronti per scoprire cosa cambierà nel prossimo aggiornamento.

il presente testo sintetizza lo stato del programma android canary, rivolto ai possessori di dispositivi pixel, e anticipa la prossima versione in arrivo. vengono riassunti la numerazione di build, la frequenza dei rilasci e le indicazioni pratiche per aggiornamenti e partecipazione al programma, offrendo una visione chiara e priva di elementi superflui. android canary: anteprima della build zP11.260123.011. la prossima release di android canary si presenta con la build zP11.260123.011, confermando la tipica cadenza mensile del programma. al momento non è stata comunicata una data ufficiale di lancio, ma il flusso informativo prosegue tramite i canali comunitari dedicati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Android canary build di febbraio sta per arrivare

Approfondimenti su Android Canary

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Android Canary

Argomenti discussi: Il 2026 di Android: ecco quando saranno rilasciate le versioni stabili e beta; Il ciclo di rilascio (e di sviluppo) di Android è cambiato: ecco cosa arriverà nel 2026; Quando arriva Android 17? Ecco il calendario di tutti i rilasci del 2026; Google ha appena rilasciato la prima construct di Android 17 ed è pronta per i telefoni Pixel.

Android nel 2026: il calendario aggiornamenti tra versioni stabili, beta e CanaryCapire come si muove Android nel corso di un anno non è mai stato semplice. Tra build sperimentali, rilasci intermedi e aggiornamenti dedicati ai Pixel, anche ... tecnoandroid.it

Le date di Android 17: il calendario di tutti i rilasci del 2026Il ciclo di aggiornamenti Android 17 nel 2026 si allunga tra Canary mensili, beta trimestrali e rilasci QPR: ecco cosa aspettarsi per quest'anno. smartworld.it

Il calendario degli aggiornamenti Android per il 2026 - facebook.com facebook