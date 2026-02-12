Andrea Voetter e Marion Oberhofer oro nello slittino doppio a Cortina 2026 | le italiane fanno la storia

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno scritto una pagina importante nella storia dello slittino italiano. Le due atlete hanno conquistato l’oro nella gara doppio a Cortina 2026, regalando una medaglia che nessuno si aspettava. La pista, tra le vette delle Dolomiti, ha assistito a una vittoria che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente e gli appassionati di sport italiani. È stata una giornata di emozioni forti, che rimarrà impressa nei ricordi di chi ha seguito da vicino questa impresa.

Il ghiaccio di Cortina d’Ampezzo non è mai stato così caldo. In un’atmosfera che potremmo definire elettrica, circondate dalle vette innevate delle Dolomiti che sembrano abbracciare la pista intitolata al mitico Eugenio Monti, il “Rosso Volante”, l’Italia ha vissuto una giornata che rimarrà scolpita negli annali dello sport. Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio femminile di slittino, un risultato che va ben oltre il valore del premio ma costituisce il sigillo definitivo apposto su un’epoca di profondo cambiamento. Italia oro nello slittino, risultato storico a Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Argomenti discussi: L’Italia ha vinto due medaglie d’oro nello slittino doppio; Chi sono Voetter e Oberhofer, prima coppia d'oro dello slittino; Il Presidente Mattarella con le medaglie d'oro di slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer; Slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer volano nella quinta prova e lanciano un messaggio alle avversarie.

