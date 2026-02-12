Andrea Pucci a Sanremo potrebbe presentarsi come ospite, ma lui preferisce non farci polemica. Non si tratta di una questione politica o ideologica, dice, solo di un’opportunità che potrebbe sfruttare senza ingiuste insurrezioni. Nel frattempo, i PanPers sottolineano come Belen sia una femme fatale, ma anche come Only Fun riesca a renderla più umana. La comicità lega tutto, dai banchi di scuola alla tv, senza troppi fronzoli.

Dai banchi di scuola alla televisione. Sempre, mantenendo saldo un rapporto che ha nella comicità uno tra i vari trait d’union. Andrea Pisani e Luca Peracino, meglio conosciuti come i PanPers, hanno iniziato a pensare e scrivere gag e battute durante le lezioni. Da allora, non hanno più smesso. Si conoscono bene molto bene e, quando chiediamo loro di descriversi a vicenda con tre aggettivi, la prendono a ridere come fanno gli amici di vecchia data. Scherzano sui loro luoghi di nascita, sulle abilità segrete ( “Andrea ha un sinistro magico a calcio, Luca è un ottimo equilibrista”) e di scrittura comica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea Pucci a Sanremo? Non avrebbe fatto politica, ingiusto insorgere per questioni ideologiche. Belen è femme fatale, Only Fun la umanizza”: così i PanPers

La comicità italiana riparte con la sesta stagione di "ONLY FUN – COMICO SHOW".

A meno di tre settimane dall'inizio, il Festival di Sanremo 2026 è ancora tutto da definire.

