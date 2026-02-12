Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales fidanzati? Beccati in atteggiamenti affettuosi a Lugano lui la abbraccia da dietro e la bacia

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati sorpresi insieme a Lugano, dove si sono scambiati gesti affettuosi, come un abbraccio da dietro e un bacio. La coppia è stata paparazzata mentre si mostrava molto vicina, dopo che un mese fa erano stati visti uscire da un relais esclusivo in Franciacorta. La presenza di entrambi nel cuore della città svizzera ha fatto discutere i fan.

Un mese fa erano stati paparazzati all’uscita di un esclusivo relais in Franciacorta, ora i gesti affettuosi sembrano confermare la liason Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales paparazzati tra baci e abbracci a Lugano. Dopo settimane di indiscrezioni, il pilota e l'attrice sembrano aver messo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales fidanzati? Beccati in atteggiamenti affettuosi a Lugano, lui la abbraccia da dietro e la bacia Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales beccati insieme: è la coppia del 2026? Recentemente, il settimanale Chi ha fotografato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, le foto che confermano la coppia; Rocío Morales e Andrea Iannone, baci a Lugano: le foto dei paparazzi confermano il flirt; Rocio Morales e Andrea Iannone, le prime foto di coppia: Fuga d'amore a Lugano; Tra Rocìo e Iannone amore a gonfie vele: l'indiscrezione che anticipa la prossima mossa della coppia. Andrea Iannone e Rocío Munoz Morales escono allo scoperto: il bacio a Lugano conferma la love storyAndrea Iannone e Rocío Munoz Morales paparazzati a Lugano tra baci e abbracci: le foto confermano la relazione dopo settimane di gossip. alfemminile.com Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, le foto che confermano la coppiaLe immagini scattate sul lago di Lugano sembrano confermare la relazione tra il pilota di superbike e l’attrice ... vanityfair.it Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone escono allo scoperto con un bacio che sancisce la loro relazione. LA FOTO facebook