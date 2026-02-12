Ancora un' aggressione contro un medico l' allarme dei sindacati

Un medico è stato aggredito di nuovo all’ospedale San Giovanni di Dio a Crotone. L’episodio si aggiunge a una lunga serie di incidenti simili che preoccupano i sindacati. La vittima ha riportato ferite e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato l’aggressione. La polizia sta indagando per identificare l’autore dell’attacco. La situazione nel nosocomio rimane tesa.

AGI - Ennesima aggressione a un medico in servizio presso l'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone. Si tratta del cardiologo Antonio Sulla, vittima di un episodio di violenza da parte del familiare di un paziente in cura presso il reparto diretto dal medico crotonese. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lo stesso Sulla a chiedere l'intervento del parente per tranquillizzare il paziente visibilmente agitato, suscitando però la reazione opposta. L'uomo ha stretto le mani al collo del cardiologo che tuttavia è riuscito a divincolarsi dalla presa, recandosi poi al pronto soccorso per farsi refertare.

