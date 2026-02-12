Ancona controlli anti-alcol e reazione inaspettata | i genitori ringraziano per la sicurezza dei figli

Sabato sera ad Ancona, i controlli anti-alcol hanno portato a risultati sorprendenti. La polizia ha effettuato verifiche nei locali della città e ha scoperto alcuni esercizi che somministravano alcol a minorenni tra i 14 e i 15 anni. La reazione dei genitori, però, è stata positiva: molti ringraziano le autorità per aver aumentato la sicurezza dei ragazzi e aver evitato rischi inutili. La città si prepara a mantenere alta l’attenzione sui comportamenti a rischio durante le serate.

Ancona, genitori grati per i controlli anti-alcol: un cambio di prospettiva nella sicurezza urbana. Ancona ha vissuto un sabato sera di controlli a largo raggio che hanno sorpreso alcuni locali a somministrare alcolici a minorenni tra i 14 e i 15 anni. L'operazione, coordinata dal questore Cesare Capocasa e dal prefetto Maurizio Valiante, ha generato una reazione inattesa: la gratitudine dei genitori, che hanno riconosciuto l'importanza di un intervento preventivo per la salute e la sicurezza dei loro figli. Un'operazione oltre la repressione: il bilancio dei controlli. L'attività della Polizia di Stato e della Polizia Locale, svolta tra le 19 e la mezzanotte, ha portato a sanzioni per due locali.

