Ancona Capitale della Cultura la Giunta adotta la tattica del catenaccio | il dossier resterà segreto

Ancona ha deciso di mantenere segreto il dossier inviato al ministero della Cultura per la candidatura a Capitale della Cultura 2028. La Giunta comunale ha scelto di non renderlo pubblico, una mossa che ha sorpreso molti. La questione resta aperta, mentre si aspetta di capire quali saranno le mosse successive.

ANCONA – Il dossier inviato al ministero della Cultura per candidare Ancona a Capitale della Cultura 2028 non è stato reso pubblico per una precisa scelta della Giunta comunale. A far propendere per tale decisione sono stati una lunga serie di fattori che oggi, giovedì 12 febbraio, in Consiglio comunale, l’assessore Marta Paraventi ha provveduto a elencare. Anzitutto per non concedere vantaggi alle città concorrenti. Poi per non influenzare la giuria. Non mancano l’evitare di sottoporsi a delle critiche preventive che avrebbero rischiato di far fare brutta figura a tutta la città e le elezioni regionali di settembre scorso.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La candidatura di Forlì e Cesena per diventare Capitale italiana della Cultura 2028 entra nella fase finale.

