ANCODIS | Il Trentino riconosce il vicario nel concorso DS ora serve una svolta nazionale

La Provincia autonoma di Trento sta portando avanti la selezione di 20 dirigenti scolastici attraverso un concorso pubblico. La procedura è in corso, ma ora si chiede una svolta a livello nazionale, per poter migliorare il sistema e garantire una maggiore trasparenza. La richiesta arriva anche dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che punta a un cambiamento che coinvolga l’intero Paese.

È in corso la procedura concorsuale indetta dalla Provincia autonoma di Trento per la selezione di 20 dirigenti scolastici. Un bando che, secondo ANCODIS (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici e figure di sistema), presenta differenze significative rispetto all'ultimo concorso nazionale bandito dal MIM, in particolare sui requisiti di accesso e sul riconoscimento della funzione vicaria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

