La Germania replica a Francesca Albanese, criticando le sue dichiarazioni. Berlino sottolinea di rispettare il sistema di relatori indipendenti delle Nazioni Unite, ma aggiunge che le affermazioni della relatrice sono state spesso inopportune in passato. La polemica si apre dopo le contestazioni di Parigi, e ora anche Berlino si schiera contro le sue parole.

Dopo Parigi, Berlino. "Rispetto il sistema di relatori indipendenti delle Nazioni Unite. Tuttavia, la signora Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile". Le dure parole contro la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati sono del ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, intervenuto con un post su X nel dibattito sollevato ieri dal suo omologo francese. Neppure 24 ore fa era stato infatti Jean-Noël Barrot a intervenire duramente dal pulpito dell'Assemblea nazionale francese contro le ultime esternazioni di Albanese, chiedendone le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Anche la Germania contro Francesca Albanese: "Dichiarazioni inappropriate"

La Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi.

Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese.

