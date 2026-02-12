Anche la Germania chiede le dimissioni di Albanese | Numerose uscite fuori luogo su Israele

La Germania si aggiunge alla Francia e chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. La richiesta arriva dopo le sue dichiarazioni su Israele, che ha definito “nemico comune dell’umanità”, parole pronunciate in un contesto con un dirigente di Hamas e il ministro degli Esteri iraniano. La polemica si infiamma, e ora si aspetta una risposta dall’Onu.

(Adnkronos) – Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le sue parole su Israele "nemico comune dell'umanità" rilasciate sabato scorso alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano.  "La signora Albanese si è già permessa in. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Dopo Parigi, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Cosa farà l'Italia?

Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Su Israele parole oltraggiose"

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi.

