Anche la Germania chiede le dimissioni di Albanese | Numerose uscite fuori luogo su Israele

La Germania si aggiunge alla Francia e chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. La richiesta arriva dopo le sue dichiarazioni su Israele, che ha definito “nemico comune dell’umanità”, parole pronunciate in un contesto con un dirigente di Hamas e il ministro degli Esteri iraniano. La polemica si infiamma, e ora si aspetta una risposta dall’Onu.

(Adnkronos) – Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le sue parole su Israele "nemico comune dell'umanità" rilasciate sabato scorso alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano.

