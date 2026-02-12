Anche io guardo i porno stop alla tassa che penalizza chi li fa | la dichiarazione del consigliere monzese

Paolo Piffer, consigliere di Monza, ha preso parola durante un incontro pubblico al centro civico Liberthub. In modo diretto, ha detto che lui guarda i porno e che la tassa chiamata “etica” è solo un balzello moralista. Non ha nascosto il suo pensiero, criticando quella che definisce una penalizzazione ingiusta per chi produce contenuti per adulti. La sua posizione ha suscitato subito reazioni tra i presenti.

"Anche io guardo i porno e la 'tassa etica' è solo un balzello moralista". Questa, in sintesi, la dichiarazione del consigliere monzese di Civicamente Paolo Piffer, intervenuto all'incontro pubblico “Stop tassa etica”, organizzato martedì 10 febbraio al centro civico Liberthub da +Europa Monza e Radicali Italiani e dedicato alla proposta di legge di iniziativa popolare per l'abolizione della cosiddetta "tassa etica". La tassa etica altri non è che un addizionale del 25% sui redditi di chi produce, distribuisce, vende o rappresenta materiale pornografico. Introducendo di fatto una tassazione extra su un'attività che però è pienamente legale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

