Analisi sull'app di Glovo | come l'azienda di food delivery Foodinho teneva sotto controllo i suoi rider

La Procura di Milano ha confermato che l’azienda di food delivery Foodinho monitorava i suoi rider attraverso l’app di Glovo. I rider avevano segnalato di essere stati controllati in modo continuo, e ora le verifiche ufficiali hanno confermato le loro parole. La notizia apre nuovi dubbi sulle pratiche di sorveglianza nel settore delle consegne a domicilio.

La Procura di Milano ha verificato quanto dichiarato dai rider di Glovo tenuti sotto controllo tramite app. E da una prima analisi del database il racconto dei lavoratori appare coerente.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Glovo Rider Food delivery sotto inchiesta: indagata Foodinho per presunto caporalato e sfruttamento rider a Milano. La Procura di Milano ha messo sotto inchiesta Foodinho, la società di food delivery collegata a Glovo, con l'accusa di sfruttamento dei rider. "Glovo sfrutta i rider, paghe sotto la soglia di povertà". Controllo giudiziario per Foodinho srl Un controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider.

