Questa sera la Virtus Bologna affronta l’Anadolu Efes in trasferta a Istanbul, nella partita valida per la ventottesima giornata di Eurolega. La squadra italiana scende in campo alle 18:30, ora italiana, in un match che può essere decisivo per la classifica. La partita si potrà seguire in tv, in streaming o ascoltare alla radio, ma i tifosi sono già in attesa di vedere se la Virtus riuscirà a fare risultato in trasferta.

Trasferta in Turchia per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi giovedì 12 febbraio alle 1 8:30 ora italiana i bolognesi fanno visita all’ Anadolu Efes Istanbul per la ventottesima giornata della regular season 2025-2026, unico impegno settimanale nella massima competizione continentale per club. Le V-nere devono reagire dopo due sconfitte consecutive per tenere ancora vive le speranze di agganciare almeno il decimo posto che vale i play-in, con i bianconeri che hanno un record di 12-15 finora. Coach Dusko Ivanovic dovrà toccare le corde giuste dei suoi giocatori, con Alessandro Pajola ancora assente mentre Carsen Edwards e Luca Vildoza proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle per invertire la rotta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anadolu Efes-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi si disputa la partita tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valida per il ventunesimo turno di Eurolega 2025-2026.

Questa sera si gioca la partita tra Olympiacos e Virtus Bologna, penultima giornata dell'Eurolega 2025-2026.

