Ammazzata nel bosco | Tanti indizi e solidi Anche una ’confessione’

Gli investigatori hanno messo insieme un quadro chiaro sulla morte di Franka Ludwig. Ci sono molti indizi che puntano verso Emiliano Milza e Simona Hirsch, che erano molto vicini alla vittima. Entrambi sono sospettati e le prove sembrano convincenti. La polizia ha anche ottenuto una confessione che rafforza l’ipotesi di un movente e di un coinvolgimento diretto. La vicenda resta aperta, ma gli elementi finora raccolti sembrano lasciare pochi dubbi sulla responsabilità dei due sospettati.

di Stefano Brogioni FIRENZE Un "compendio indiziario solido" a carico dei sospettati Emiliano Milza e Simona Hirsch, rispettivamente compagno e amica di Franka Ludwig, la tedesca di 52 anni trovata morta il 2 luglio dell'anno scorso lungo un sentiero nel bosco di Castagno d'Andrea. E' quanto scrive il tribunale del Riesame, che ha confermato nei giorni scorsi le misure di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip Alessandro Moneti, nei confronti dei due indagati per omicidio. I giudici, in un'ordinanza di 40 pagine, elencano una serie di elementi che cementificano le ipotesi investigative del pm Andrea Cusani.

