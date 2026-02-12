Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata 15 febbraio 2026 | ospiti e news | Spoiler

Domani su Canale 5, alle 14, torna “Amici”. La puntata del 15 febbraio 2026 si preannuncia ricca di sorprese. Gli spettatori potranno vedere gli ospiti e scoprire cosa succederà durante il pomeriggio. La trasmissione continua a tenere alta l’attenzione dei fan, con momenti di tensione e divertimento. I concorrenti si preparano ad affrontare nuove prove e le anticipazioni fanno già salire l’attesa.

Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 15 febbraio 2026 su Canale 5 dalle 14 alle 15.30? Ecco tutte le news e gli spoiler grazie alla registrazione odierna sul prossimo speciale del pomeridiano. Scopriamo insieme come sono andate la gara canto e la gara ballo, quali saranno gli ospiti della settimana e quali liti nasceranno tra i vari professori. La curiosità maggiore, però, rimane sempre quella di capire se uno dei talenti della classe riuscirà ad agguantare la prima ed abita maglia per il Serale. Amici di Maria De Filippi: ecco gli ospiti dell’8 febbraio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Domani pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

Domani su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

