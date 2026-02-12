’AmbientalMente’ Nuovo parco artistico

Il Comune di Cetona si prepara a realizzare un nuovo parco artistico alle Piazze, frazione del paese. Il progetto, chiamato 'Ambiental...Mente', punta a trasformare un’area pubblica in uno spazio dedicato all’arte e alla natura. I lavori sono pronti a partire, e l’amministrazione comunale ha già dato il via libera. La speranza è di creare un punto di incontro e di cultura per residenti e visitatori.

Il Comune di Cetona è pronto a sostenere il progetto ’Ambiental.Mente’, volto alla realizzazione di un parco artistico alle Piazze, frazione del Comune. L’inaugurazione, prevista per la primavera 2026, è una tappa importante sia per la comunità di Piazze che per l’intero territorio comunale, perché rafforza Cetona come luogo culturale. Il progetto, pensato come spazio di incontro tra arte, natura ed educazione ambientale, sorgerà su un’area di circa due ettari e mezzo e prevede la nascita di un parco di scultura, con l’impegno di numerosi artisti italiani e internazionali che hanno a cuore la sostenibilità e il rapporto tra uomo e ambiente, immerso tra uliveti, vigneti, bosco e alberi da frutto, acquisendo così un particolare valore paesaggistico e storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

