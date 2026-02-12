Amazon Procura di Milano indaga per evasione fiscale | centinaia di milioni non dichiarati

La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Amazon per evasione fiscale. Secondo le accuse, la multinazionale americana avrebbe nascosto centinaia di milioni di euro di entrate non dichiarate, avendo una presenza stabile in Italia già prima del 2024. Gli investigatori stanno verificando se Amazon abbia pagato meno tasse di quanto avrebbe dovuto, basandosi sui registri e sulle attività in Italia. La decisione arriva dopo mesi di controlli e analisi dei documenti finanziari dell’azienda.

Stando alle accuse, la multinazionale americana avrebbe avuto una presenza stabile in Italia ancor prima del 2024 e, di conseguenza, avrebbe dovuto versare un ammontare maggiore di imposte Secondo un'ipotesi di evasione fiscale che ammonterebbe a centinaia di milioni tra il 2019 e il 2024 da parte di Amazon, la Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura di Milano, ha condotto una serie di perquisizioni presso la sede italiana dell'azienda guidata da Jeff Bezos. Le verifiche hanno interessato anche le abitazioni di sette manager e gli uffici di KPMG, i cui occupanti non risultano al momento indagati.