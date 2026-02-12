Amazon ecco i prodotti più amati dagli italiani nel 2025 | dal caffè alle forniture per la casa

A Firenze, i prodotti più venduti su Amazon nel 2025 sono quelli legati alla casa e alla vita di tutti i giorni. Gli italiani preferiscono caffè, utensili per la cucina e forniture domestiche. La richiesta cresce, e le vendite continuano a salire, confermando come lo shopping online si sia ormai radicato nelle abitudini quotidiane.

A Firenze tra i prodotti più venduti su Amazon nel 2025 spiccano articoli legati alla casa e alla quotidianità. In cima alla classifica cittadina compaiono il nastro in carta per mascheratura, le capsule di caffè compatibili e la colla per montaggio con sigillante universale. Una fotografia che racconta una città fatta di piccoli lavori domestici, pause caffè irrinunciabili e attenzione al fai-da-te. I dati arrivano da Amazon.it, che nel 2025 ha garantito ai clienti Prime in Italia le consegne più veloci di sempre: oltre 230 milioni di prodotti consegnati in giornata o in un giorno solo nel nostro Paese.

