Alunni e genitori protagonisti del seminario su bullismo e cyberbullismo | FOTO

Ieri mattina, al plesso “Giovanni Pascoli” di Macerata Campania, si è tenuto un seminario su bullismo e cyberbullismo. Alunni e genitori sono intervenuti per ascoltare, confrontarsi e capire come affrontare questi problemi sempre più diffusi tra i giovani. L’incontro, promosso dall’Istituto Comprensivo, ha visto la partecipazione di molti e ha portato alla luce alcune storie e preoccupazioni delle famiglie.

Si è svolto ieri mattina presso il Plesso "Giovanni Pascoli" di via Mazzini a Macerata Campania un importante seminario su bullismo e cyberbullismo, organizzato dall'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale diretto dalla Prof.ssa Paola Vitolo, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia – Sezione "Lgt Baldassarre Nero" di Macerata Campania. La dirigente scolastica Vitolo ha aperto l'incontro dando il benvenuto ai partecipanti e ringraziando il Comandante della Stazione locale dei Carabinieri, Maresciallo Maggiore Alfonso Casuccio, e il Presidente di Sezione dell'A.

La Polizia di Stato e Unieuro continuano a lavorare insieme per combattere il bullismo e il cyberbullismo.

