Altro raid notturno a scuola | razzie e danneggiamenti al Da Vinci di Maglie

La scuola superiore “Leonardo Da Vinci” di Maglie è stata presa d’assalto di notte. Ignoti sono entrati nell’edificio, rompendo arredi e distruggendo distributori automatici nei corridoi. La mattina gli studenti e il personale hanno trovato un vero disastro, con danni evidenti e l’amarezza di un risveglio traumatico. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Un vero e proprio raid, che si aggiunge all’elenco di episodi simili avvenuti nelle scuole del capoluogo salentino nei giorni scorsi. Ma andiamo con ordine. Di mira sono stati prese almeno due macchinette di bevande e snack, che si trovano nell’ingresso e in un altro piano della scuola, danneggiandole e facendo razzia di alimenti contenuti nei distributori. Non è ancora chiaro se siano stati asportati i soldi che si trovavano negli stessi distributori e a quanto possa ammontare il tutto. Le “attenzioni” degli assalitori non si è fermata qui, ma si è rivolta anche agli uffici amministrativi, di segreteria, con scrivanie ribaltate e carte tirate fuori dai cassetti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su DaVinci Maglie

Questa mattina a Lecce, i ragazzi dell’Itis Olivetti hanno trovato la scuola distrutta.

Nella notte, il cimitero di Surbo è stato teatro di atti vandalici e furti che hanno compromesso il rispetto e la dignità dei luoghi di memoria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su DaVinci Maglie

Argomenti discussi: Lecce, un altro raid notturno a scuola: colpito l'Itis Olivetti; Raid notturno a scuola, danni per migliaia di euro; Mantova, raid notturno a Parcobaleno: rubati gli attrezzi; Altro raid dei no-vax: imbrattate le pareti delle strutture al centro sportivo di via delle Valli.

