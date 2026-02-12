Altavilla Irpina assolti i tre imputati per la frana in località Capone

La sentenza è arrivata: i tre imputati coinvolti nella frana di Capone, avvenuta nel novembre 2022 ad Altavilla Irpina, sono stati assolti. La discussione si è conclusa con questa decisione, chiudendo un capitolo lungo e teso per la comunità locale.

Si è concluso con l’assoluzione dei tre imputati il processo relativo alla frana verificatasi nel novembre 2022 in località Capone, ad Altavilla Irpina. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha disposto l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.Un quarto imputato, un tecnico difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo, accusato di falso in relazione a una Scia depositata nel marzo 2022, era già stato prosciolto in sede predibattimentale. Il procedimento era scaturito dalle indagini dei Carabinieri Forestali sul movimento franoso che aveva interessato circa 5.000 metri quadrati di terreno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

