Allevi premiato a Los Angeles Il maestro ascolano emozionato | Sono orgoglioso di essere qui

Giovanni Allevi torna a far parlare di sé, questa volta oltre oceano. Alzando il premio all’11esima edizione di ‘Filming Italy’ a Los Angeles, il maestro ascolano si lascia trasportare dall’emozione. “Sono orgoglioso di essere qui”, dice, mentre la sua musica risuona tra le luci dei riflettori. Dalle cento torri di Ascoli alle grandi platee internazionali, Allevi dimostra ancora una volta di aver conquistato anche l’industria cinematografica.

Dalle cento torri ascolane ai riflettori di Los Angeles, Giovanni Allevi conquista l’industria cinematografica internazionale e riceve l’Achievement Award all’11esima edizione di ‘Filming Italy’. Un premio che va oltre la carriera musicale e riconosce la forza di un artista capace di trasformare la fragilità in un messaggio universale di speranza. Il Maestro marchigiano ha presentato al pubblico "Allevi – Back to Life", il documentario che ha aperto il festival dedicato al cinema italiano. Visibilmente emozionato, con lo sguardo luminoso e le mani che disegnano nell’aria traiettorie invisibili, Allevi ha raccontato il ritorno alla musica dopo la diagnosi di mieloma multiplo ricevuta nell’estate 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovanni Allevi riceve a Los Angeles l’Achievement Award durante la 11ª edizione di Filming Italy.

Allevi a Los Angeles, premiato Back to life. Il docufilm va al Filming Italy e conquista l’Achievement AwardASCOLI Il progetto Back to life di Giovanni Allevi diventa un docufilm e sbarca negli States aprendo il festival Filming Italy - Los Angeles. La kermesse ha aperto i battenti martedì con ... corriereadriatico.it

Ascoli Piceno - Giovanni Allevi premiato a Los Angeles per il suo docufilmASCOLI - Dalle cento torri ascolane ai riflettori di Los Angeles, Giovanni Allevi conquista l’industria cinematografica internazionale e riceve l’Achievement Award all’11esima edizione di ’Filming Ita ... veratv.it

