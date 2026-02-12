Allevi Back to Life è finalmente disponibile in DVD, il toccante documentario racconta il ritorno alla musica del filosofo e compositore. Dopo la première all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma e la successiva distribuzione nelle sale, Allevi Back to Life è finalmente disponibile in DVD. Il toccante documentario diretto da Simone Valentini racconta, con uno sguardo intimo e poetico, il ritorno alla musica del filosofo e compositore M° Giovanni Allevi dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’edizione home video – distribuita da CG Entertainment grazie a Twister Film, Filmclub Distribuzione, Minerva Pictures e Bizart – è accompagnata nei contenuti speciali oltre che dal trailer, anche dal videoclip di Nostalgia estratto dal Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra di Giovanni Allevi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Allevi Back to Life, il documentario è disponibile in DVD

Approfondimenti su Allevi Back To Life

Al Teatro Parioli Costanzo di Roma, dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026, debutta il terzo atto della serie teatrale Life Is Life, ideata da Massimiliano Bruno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Allevi Back To Life

Argomenti discussi: Allevi a Los Angeles, premiato Back to life. Il docufilm va al Filming Italy e conquista l’Achievement Award; ALLEVI BACK TO LIFE dall’11 febbraio in home video; Grato e felice, Giovanni Allevi apre il festival Filming Italy Los Angeles; Allevi premiato a Los Angeles. Il maestro ascolano emozionato: Sono orgoglioso di essere qui.

Allevi a Los Angeles, premiato Back to life. Il docufilm va al Filming Italy e conquista l’Achievement AwardASCOLI Il progetto Back to life di Giovanni Allevi diventa un docufilm e sbarca negli States aprendo il festival Filming Italy - Los Angeles. La kermesse ha aperto i battenti martedì con ... corriereadriatico.it

Ad Allevi il Best Music Award alla Carriera al Filming Italy L.A.Roma, 11 feb. (askanews) – Un lungo applauso ha accolto martedì sera, 10 febbraio, ... msn.com

Il Maestro Giovanni Allevi ha incantato Los Angeles, ricevendo l’Achievement Award all’11ª edizione del festival Filming Italy L’evento si è aperto con la proiezione del documentario “Allevi – Back to Life”, un viaggio intimo che racconta il suo ritorno alla mus - facebook.com facebook