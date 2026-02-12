Allevatore arrestato nel Messinese | accuse di estorsione furti e uccisione di animali

Questa mattina un allevatore di 47 anni di San Fratello è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse a suo carico sono di estorsione, furti e uccisione di animali. La vicenda si è svolta nel Messinese e ora il 47enne si trova sotto inchiesta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domiciliari con braccialetto elettronico per un 47enne. Un allevatore di 47 anni, originario di San Fratello, è stato arrestato questa mattina e posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra con l’accusa di estorsione aggravata, furto e uccisione di animali. Indagine coordinata dalla Procura di Patti. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Andrea Apollonio della Procura di Patti, guidata da Angelo Cavallo. Le indagini sono state portate avanti dai militari delle stazioni di San Fratello e Santo Stefano di Camastra, che hanno ricostruito una serie di episodi avvenuti nel corso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Allevatore arrestato nel Messinese: accuse di estorsione, furti e uccisione di animali Approfondimenti su San Fratello Allevatore Estorsioni e crudeltà sugli animali, arrestato allevatore 47enne Un allevatore di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver portato avanti un’onda di violenze e minacce contro gli altri allevatori della zona. Estorsione mafiosa, allevatore costretto a pagare per riavere il bestiame: arrestato un 54enne Un allevatore di Tortorici è stato costretto a pagare una somma di denaro per riavere il suo bestiame, in un caso di estorsione mafiosa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Fratello Allevatore Argomenti discussi: Un fucile e tante munizioni nascoste sotto una pianta: arrestato un allevatore di appena 18 anni. Tentato omicidio nel Sassarese, arrestato un allevatore 26enneSi chiama Salvatore Becciu e ha 26 anni, l'allevatore arrestato per il tentato omicidio del 55enne Antonello Regaglia, colpito domenica sera da alcune fucilate al torace mentre stava raggiungendo in ... ansa.it Giovane allevatore arrestato a #Ovodda per detenzione illegale di arma clandestina I Carabinieri scoprono un fucile con matricola abrasa e munizioni nascoste tra i rifiuti, portando all'arresto di un 18enne del posto x.com Giovane allevatore arrestato a #Ovodda per detenzione illegale di arma clandestina I Carabinieri scoprono un fucile con matricola abrasa e munizioni nascoste tra i rifiuti, portando all'arresto di un 18enne del posto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.