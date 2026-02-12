Allerta meteo | a Vibo scuole chiuse anche domani

Vibo Valentia chiude le scuole anche domani. La paura delle frane e delle piene ha spinto le autorità a mantenere le scuole chiuse, per il secondo giorno consecutivo. Le condizioni del tempo restano instabili e il rischio idrogeologico non sembra calare, quindi studenti e famiglie devono ancora fare i conti con questa emergenza.

Vibo Valentia, Allerta Meteo: Scuole Chiuse Anche Domani per Rischio Idrogeologico. Vibo Valentia si prepara a un fine settimana segnato dal maltempo, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026. La decisione del sindaco Vincenzo Francesco Romeo, motivata da un bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile regionale, mira a garantire la sicurezza dei cittadini di fronte all’arrivo di piogge intense e forti raffiche di vento. Preoccupazioni per la Sicurezza e la Vulnerabilità del Territorio. L’ordinanza sindacale, che estende un precedente provvedimento già in vigore, prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici, dagli asili nido alle scuole superiori, sia statali che paritarie.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vibo Valentia Allerta meteo, scuole chiuse anche domani a Catania e provincia A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di Catania e provincia resteranno chiuse anche domani. Sardegna, allerta meteo anche domani: scuole chiuse a Cagliari Per il secondo giorno consecutivo, la Sardegna resta sotto l’allerta meteo rossa, con condizioni di maltempo persistente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!! Ultime notizie su Vibo Valentia Argomenti discussi: Ciclone Ulrike e allerta arancione, domani scuole chiuse a Vibo: l’elenco di tutti i comuni · ilvibonese.it; Scuole chiuse in Calabria per l’allerta meteo arancione, ecco i comuni interessati – LIVE · LaC News24; Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio: stop alle lezioni a Palermo, Reggio Calabria e non solo. ELENCO AGGIORNATO; Maltempo, allerta arancione in Calabria. Diverse scuole chiuse, tra queste Cosenza, Lamezia e Vibo - ELENCO. Allerta meteo: a Vibo scuole chiuse anche domaniIl sindaco Romeo firma l’ordinanza: attese piogge intense e forti raffiche di vento su tutto il territorio comunale ... zoom24.it Domani allerta arancione nel Vibonese, i Comuni chiudono le scuole: inizia Vibo, ecco l’elenco - LIVELa Protezione civile emana il bollettino. Temporali e nubifragi previsti in particolare sulla fascia tirrenica. Le previsioni per venerdì 6 febbraio ... ilvibonese.it Allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio facebook #ALLERTA #METEO #LAZIO dal primo mattino di domani #12febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale tinyurl.com/592cfhap #viabiliLAZ @WazeLazio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.