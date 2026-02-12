Allegri ritorno alle origini | Pisa-Milan chiude il cerchio del livornese

Massimiliano Allegri torna a Pisa, questa volta sulla panchina. La sfida tra il suo Pisa e il Milan chiude un cerchio iniziato tanti anni fa, quando il livornese era ancora un giocatore all’Arena Garibaldi. Ora, con la sua esperienza, affronta di nuovo il campo che lo ha visto crescere.

Per Massimiliano Allegri tutto è iniziato all'Arena Garibaldi, oggi ribattezzata per ragioni di sponsorizzazione, ma rimasta per Allegri lo stadio della prima volta. In quell'11 giugno del 1989, l'avversario dei nerazzurri era proprio il Milan di Arrigo Sacchi, fresco di vittoria della Coppa dei Campioni vinta contro la Steaua Bucarest a Barcellona, stessa squadra che, il 14 giugno, avrebbe alzato al cielo la Supercoppa Italiana contro la Sampdoria. Allegri, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non aveva neanche 22 anni: in carriera aveva collezionato solamente quattro stagioni al Cuoiopelli (interregionale) e tre stagioni in C1 con il Livorno, gli mancava, perciò, l'esordio nella massima categoria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri ha registrato miglioramenti significativi nei risultati e nelle prestazioni.

