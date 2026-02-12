Allegri | Firmerei per lo spareggio scudetto con l’Inter

Domani il Milan affronta il Pisa in trasferta, dopo il pareggio contro la Roma e la vittoria a Bologna. Allegri ha detto che firmerebbe per uno spareggio scudetto con l’Inter. La squadra cerca continuità e risposte in vista delle prossime sfide importanti.

Terza trasferta consecutiva per il Milan, atteso venerdì sera sul campo del Pisa dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma e il successo di Bologna. I rossoneri tornano in campo dopo dieci giorni di pausa con un obiettivo chiaro: restare agganciati alla corsa Scudetto e tenere viva la pressione sull’Inter, in attesa del recupero contro il Como. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha subito riportato l’attenzione sulla sfida in Toscana, evitando di guardare troppo oltre. “Il Pisa ha disputato buone partite, soprattutto in casa. È una squadra fisica che resta sempre dentro le gare. Noi dobbiamo farci trovare pronti dopo la sosta.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha risposto con sincerità alla domanda se firmerebbe per uno spareggio scudetto.

Il Milan torna in campo dopo dieci giorni di stop forzato e si prepara alla sfida di Pisa.

Allegri: Napoli forte, firmerei per lo spareggio Milan-Inter. La Juventus sta tornandoMassimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della prossima partita di campionato tra il suo Milan ed il Pisa. Diversi i temi toccati dall'allenatore, che ha a ... msn.com

Allegri: Var, cosa più importante è l'oggettività. Firmerei per spareggio con l'Inter? Intanto...Pisa-Milan sarà una gara dura. Pulisic a disposizione, Leao sta meglio e a Nkunku ho detto questo, le parole dell'allenatore rossonero ... tuttosport.com

#Allegri: "Var, cosa più importante è l'oggettività. Firmerei per spareggio con l' #Inter Intanto..." x.com

| CONFERENZA STAMPA MASSIMILIANO ALLEGRI: ”Il Pisa, attualmente in lotta per la salvezza, è una squadra fisica che crea molto in casa. Pur avendo perso diverse partite, è riuscita a tenerle in bilico fino alla fine. Perciò, dovremo essere molto attenti - facebook.com facebook