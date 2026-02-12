Allegri Col Pisa gara tosta Pulisic c' è ma ha pochi minuti

Il Milan si prepara alla partita contro il Pisa, che si gioca una fetta importante di salvezza. Allegri avverte che sarà una gara dura, perché i toscani non vogliono mollare. Pulisic ci sarà, anche se ha giocato pochi minuti. Il tecnico rossonero parla di Nkunku, dicendo che ha molta tecnica, e lascia aperta la possibilità di vedere Leao titolare. La partita si avvicina e i rossoneri devono essere pronti a una sfida intensa.

Il tecnico dei rossoneri: "Nkunku ha grande tecnica, Leao titolare? Vediamo" MILANO - "Il Pisa in questo momento sta lottando per la permanenza in Serie A. Ha giocato belle partite in casa. Ha una squadra molto fisica. Sarà una gara tosta. Vincere è sempre difficile, soprattutto nel girone di ritorno". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro il Pisa. "E' un turno importante. Gli altri hanno scontri diretti. Vincere a Pisa sarebbe molto importante. Possiamo fare un altro passetto in avanti. Stiamo tutti bene.

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Pisa con buone notizie dall’infermeria.

Il Milan si prepara alla sfida di Pisa con l’obiettivo di restare in corsa per lo scudetto.

