Alle Olimpiadi il messaggio ucraino è | vogliamo vincere Parla Bidnyi

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il messaggio degli atleti ucraini è chiaro: vogliamo vincere, nonostante le difficoltà. Sono cresciuti in un clima di privazioni, tra le bombe di Mosca e le infrastrutture distrutte. Manca il sonno, manca la luce, ma non la determinazione. Il ministro dello Sport di Kiev ha spiegato che gli atleti ucraini si sono preparati in condizioni difficili, allenandosi senza molte delle risorse di cui dispongono gli altri.

Il ministro dello Sport dell'Ucraina ci racconta come si allenano gli atleti sotto le bombe di Mosca. Ogni gara vuol dire: noi ci siamo, resistiamo Gli atleti ucraini hanno imparato ad allenarsi nella privazione. Sotto le bombe di Mosca, "manca il sonno, manca la luce, mancano le infrastrutture, mancano gli atleti", il ministro ucraino dello Sport Matvii Bidnyi descrive le condizioni dello sport in Ucraina senza lamentele, le illustra al Foglio come semplici fatti. In Ucraina, la mancanza è un fatto e in questa mancanza si è allenato anche Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista squalificato dal Comitato internazionale olimpico (Cio) per il suo casco nero con le immagini dei colleghi uccisi al fronte.

